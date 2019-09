Notte turbolenta ed elettrica, intensi nubifragi nel civitellese. Anche allagamenti

E' stata una nottata decisamente elettrica e turbolenta sul Forlivese. Con qualche ora di ritardo sulla tabella di marcia, sono arrivate le correnti fresche dai quadranti nord-orientali che hanno acceso i temporali accompagnati da forti acquazzoni e da un sensibile calo delle temperature. I quantitativi pluviometrici sono stati variabili e più elevati nell'entroterra. E' la zona del civitellese quella più colpita. A Voltre, a 270 metri sul livello del mare, sono caduti oltre 119 millimetri, mentre a Cusercoli 93,8 e Civitella oltre 33 millimetri. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diverse abitazioni alle prese con scantinati allagati.

In città sono caduti appena 3 millimetri di pioggia, ma nell'immediato forese le precipitazioni hanno superato i 30 millimetri. La tendenza per le prossime ore è per un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con le nubi che lasceranno spazio ad ampie schiarite. Venerdì sarà una giornata bella, ma frizzante, con temperature minime in sensibile calo con valori oscillanti tra 10 e 15°C e massime non oltre i 22°C. Il quadro meteorologico non subirà particolari variazioni sabato, mentre da domenica si assisterà ad un aumento della nuvolosità con deboli piogge dal pomeriggio.