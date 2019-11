Diluvio senza fine, Romagna nella morsa del maltempo: i fiumi fanno paura

Oltre 50 millimetri di pioggia in meno di 24 ore in pianura. Più di 70 nell'entroterra, con punte anche superiori ai 100 millimetri. La Romagna è alla prese con una forte ondata di maltempo, annunciata dalla Protezione Civile con un'allerta "arancione". La causa è da attribuire ad un vortice di bassa pressione sul medio Tirreno, che pilota precipitazioni da sud verso nord. Inizialmente i fenomeni hanno assunto carattere nevoso anche sul crinale, dove la dama bianca ha imbiancato abbondantemente il Monte Falco. Ma con l'impennarsi dello zero termico, complici le correnti di scirocco, anche in quota la neve si è trasformata in pioggia.

Forte la progressione dei fiumi, ingrossati senza tregua dalle incessanti precipitazioni. Bidente, Ronco e Montone hanno superato i livelli di soglia. Lo stato è di massima allerta in tutto il territorio. A Forlì il Montone il livello idrometrico del Montone è impennato di oltre 4 metri dalla mezzanotte tra venerdì e sabato. Alle 8 il sensore segnalava un'altezza di 4,55 metri. Nell'entroterra i corsi d'acqua hanno varcato il livello 2, quello "arancione". I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena sono stati impegnati in numerosi interventi, soprattutto nel cesenate, dove sono state segnalate frane nell'entroterra, allagamenti in Riviera e alberi crollati.

A Forlimpopoli sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII per l'allagamento del sottopasso. Col risveglio il numero di telefonate al 115 è progressivamente aumentato. Hanno operato invece con l'autogru nel faentino per la rimozione di un pino secolare crollato in via Firenze, sulla Brisighellese. Ma si conta anche sull'attenuazione dei fenomeni, attesa nelle prossime ore. Le colonne mobili dei Vigili del Fuoco in versione alluvione sono pronte ad intervenire in caso di necessità. Le forti precipitazioni hanno contribuito ad un notevole e progressivo aumento del volume della diga di Ridracoli, che ha superato il 55% della capienza totale (oltre 18 milioni di metri cubi alle 8) in crescita.