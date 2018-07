Picchia il padre: la violenta lite per futili motivi si chiude con l'arresto

Quanto gli agenti della Polizia Municipale di Forlì sono arrivati sul posto in seguito ad una richiesta d'intervento hanno trovato un anziano 78enne che mostrava chiari e visibili segni di percosse sul volto. Sono le conseguenze di un violento litigio avvenuto domenica scorsa e che ha visto il coinvolgimento anche del figlio. Dai primi accertamenti è emerso che simili episodi erano già accaduti anche in passato. L'anziano, in seguito trasportato al locale nosocomio e sottoposto alle cure ed agli accertamenti del caso, è stato giudicato guaribile con una prognosi di 28 giorni. Il figlio è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ora si trova in carcere a disposizione della magistratura.