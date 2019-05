Ubriaco litiga con la moglie davanti ai figli e la picchia: arrestato in flagrante dalla Polizia

Ha aggredito la moglie al culmine di un litigio per futili motivi. Dovrà rispondere dell'accusa di "maltrattamenti in famiglia e lesioni", entrambi aggravati, il cittadino straniero arrestato nel tardo pomeriggio di domenica dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì. I poliziotti si sono attivati in seguito ad una richiesta d'intervento al numero di emergenza da parte della vittima.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo avrebbe dato in escandescenza, probabilmente anche a causa dell’alcool, e durante il violento battibecco avrebbe cercato di buttarla fuori casa, spingendola ripetutamente fino anche farla cadere a terra, poi trascinandola. La vittima ha cercato di difendersi e durante la collutazione la porta d’ingresso è stata parzialmente scardinata. Quando gli agenti sono sopraggiunti hanno rilevato i danni all’infisso e segni della discussione su entrambi.

Il tutto si era consumato davanti ai figli minorenni. Successive verifiche hanno poi portato a rilevare che in passato quel nucleo familiare era già stato oggetto di interventi, sia per riferite violenze ai danni della donna, sia per un fatto simile anche nei confronti di un’altra figlia, già maggiorenne, che domenica sera però non era presente. Tutti episodio alimentato dal consumo dell'alcol. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato in flagranza. Il giudice ha convalidato l'arresto (pubblico ministero Lucia Spirito), applicando la misura cautelare del divieto di avvicinamento al nucleo familiare, figli compresi, in quanto vittime di violenza assistita.