Maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata: eseguite due catture dai Carabinieri

I Carabinieri di Ronco hanno eseguito due ordini di cattura nei confronti di un cittadino savo per maltrattamenti in famiglia e di un cittadino marocchino condannato per rapina aggravata, oltre a contestare due violazioni per guida in stato di ebbrezza. Non mancano poi le truffe via internet scoperte dai militari della stazione di San Martino in Strada relative alla vendita di materiale di ogni genere sul web pagato e mai consegnato agli acquirenti, cosi come le numerose truffe relative alle false assicurazioni a prezzo concorrenziale.



