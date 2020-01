Mancata pulizia in centro storico, Alea risponde alla segnalazione del lettore

Alea Ambiente risponde alla segnalazione di un lettore riguardo ad una situazione di degrado. Sergio aveva segnalato: "Via Achille Cantoni e via Paolo Bonoli, Forlì. E' cambiata l'amministrazione ma il degrado continua a imperare: cartacce, bottiglie, escrementi canini, orinatoio a cielo aperto. Da più di 10 giorni lo spazzamento automatico non viene effettuato, se la situazione non è ulteriormente peggiorata lo si deve alla buona volontà di alcuni residenti che hanno provveduto più volte a spazzare tratti di strada. Questa è la rinascita del centro storico!"

La risposta di Alea: "In relazione alla segnalazione del signor Sergio sul servizio di pulizia strade relativo alle vie Achille Cantoni e Paolo Bonoli, in centro storico a Forlì, Alea Ambiente informa che le vie sono state oggetto di spazzamento nella mattinata di venerdì. Queste strade, al momento, non rientrano infatti nelle zone del centro storico il cui spazzamento è previsto 7 giorni su 7, e quindi, anche nelle giornate festive".