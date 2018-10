I food truck si preparano ad invadere il centro: in Piazza Saffi si mangia, beve e balla

Cibo di strada protagonista questo fine settimana in Piazza Saffi. Da venerdì a domenica il cuore del centro storico di Forlì ospiterà la prima edizione di "Truck ’n’ Roll", dal claim esplicito "Mangia Bevi Balla", la manifestazione è organizzata da Blu Nautilus srl, società riminese con esperienza ventennale nell’organizzazione di eventi in Ati con Fiera di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì. Una lunga carovana di Food Truck in stile anni 50-60-70 (ape car, roulotte, rimorchi e furgoni) accoglieranno il pubblico con le loro specialità. I truck daranno vita ad uno speciale viaggio culinario, partendo dalla tradizione dei sapori e delle tipicità del territorio fino ad arrivare all’innovativa cucina creativa. Un’esperienza gastronomica che unisce il piacere per la tavola alla formula smart dello street food.

Per l’occasione Piazza Saffi è allestita con tavoli e luci, all’interno dell’insolita cornice realizzata dai variopinti furgoni vintage, per creare un’atmosfera dal sapore retrò di aggregazione e divertimento. Niente di meglio di una buona birra per accompagnare cibo di qualità. A tal fine, Truck’n’ Roll propone le migliori birre artigianali di produttori qualificati come Mazapégul Birrificio di Romagna, Malti e Bassi Brew Family, Birra di Classe, Balladin, Vecchio Birraio, Consolare e Bifor. Piccoli birrifici indipendenti alla continua ricerca di nuove ricette tutte da scoprire, senza dimenticare le classiche birre d’autore sempre apprezzate.

Si mangerà a ritmo di rock, con musica diffusa dalle 20,30 in poi e nella pausa pranzo di sabato e domenica (dalle 12,30 alle 15). Un ricco parterre di artisti propone performance che spaziano dal rock puro, allo swing, alle suggestioni jazz e blues, con un passaggio nel mondo indy hop e qualche escursione nel country e american folk. Per chi poi, dopo lo street food, volesse fare scorta di prodotti di qualità e continuare a casa l’abitudine del buon cibo, Truck’n’ Roll propone la "Via dei Sapori" allestita in Via delle Torri nelle immediate vicinanze della Piazza, con una ricca offerta di espositori provenienti da varie Regioni d’Italia. Una vetrina all’aria aperta delle specialità gastronomiche della nostra bella Italia senza dimenticare le eccellenze della nostra Regione. Ad arricchire il programma delle tre giornate forlivesi anche lo “Street Market”, una piccola selezione di artigiani e creativi, per un’originale occasione di shopping.