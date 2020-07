Manifestanti in piazza di fronte alla Prefettura, secondo presidio per i migranti

E' andato in scena il secondo presidio indetto da Forlì Città Aperta, Black Lives Matter Forlì e Romagna Migrante di Cesena.

Sabato mattina i manifestanti sono scesi in Piazza Ordelaffi a Forlì, di fronte alla Prefettura. La protesta riguarda l'applicazione dei provvedimenti di sanatoria per i migranti, approvati come misure di urgenza nel periodo dell'epidemia di Covid. "Mercoledì siamo già scesi in piazza numerosi per far sentire la nostra voce contro una sanatoria poco coraggiosa e discriminatoria e per denunciare il comportamento a nostro parere poco collaborativo della Questura e Prefettura di Forlì: continueremo a fare sentire la nostra voce fino a che non otterremo chiarezza, condivisione delle procedure e dialogo collaborativo", spiegano i promotori dell'iniziativa.

"Chiediamo con assoluta fermezza e determinazione che la Prefettura e la Questura forniscano risposte per iscritto ogniqualvolta, in via interpretativa, affrontando una singola pratica, si discostino dal dettato normativo" Altre iniziative si terranno il 15 luglio, alle 19 in Piazza Ordelaffi a Forlì, manifestazione di fronte alla Prefettura.