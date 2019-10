I "nostalgici" ricordano la Marcia su Roma: oltre duemila in una Predappio baciata dal sole

Nessun problema d'ordine pubblico. Erano oltre 2mila i "nostalgici" a celebrare in una domenica mattina baciata da sole il 97esimo anniversario della marcia su Roma, che il 28 ottobre 1922 portò il fascismo al potere. ll corteo dei nostalgici, organizzato dagli Arditi d'Italia da piazza Sant'Antonio, è salito sino al vicino cimitero di San Cassiano dove si trova la cripta della famiglia Mussolini, che per l'occasione è rimasta aperta al pubblico. Nessun simbolo fascisita o emblemi. Nessun caso "Auschwitzand", come accaduto lo scorso anno.

Un corteo disciplinato, senza banda come disposto dall'ordinanza del Questore, presidiato da Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale, aperto da un maxi tricolore di una decina di metri portato a braccio. Davanti al cimitero i "nostalgici" hanno alzato il braccio destro al nome di Benito Mussolini. Dopo aver urlato tre volte "presente" hanno inneggiato al duce. "Non siamo gli imbalsamatori del passato ma gli anticipatori del futuro", recitava uno dei tanti cartelli che hanno sfilato.

Presi d'assalto i negozi di Predappio specializzati in souvenir e abbigliamento dedicati a Mussolini, oltre a bar e ristoranti della zona. Code anche davanti alla Casa Natale del Duce e alle mostre dedicate alla Scuola al tempo del ventennio e quella su Donna Rachele.

L'altra manifestazione

Di carattere opposto la seconda manifestazione della giornata, quella dell'Anpi della Romagna per festeggiare la liberazione di Predappio dal nazifascismo nel 1944. Al teatro comunale di Predappio è stato organizzato la prima edizione della Anpi Folk Fest, con l'esibizione di gruppi musicali provenienti da tutta Italia. Chiusura con la "tagliatella antifascista".