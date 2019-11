"Vogliamo parità di trattamento", vigili del fuoco in piazza a Roma il 19 novembre

"Chiediamo al Governo Conte II e ai partiti di maggioranza di inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per parificare agli altri Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere. Siamo stanchi di essere presi in giro e di essere il corpo meno pagato e meno tutelato". Lo afferma il segretario provinciale Co.Na.Po, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, Marzio Salvi, che, insieme ai sindacati Apvvf, Sindir Vigili del Fuoco e Dirstat Vigili del Fuoco, annuncia una manifestazione di protesta in piazza Montecitorio per il 19 Novembre. "Chiediamo a tutti i partiti politici che si adoperino affinché ai Vigili del Fuoco di questo territorio sia restituita la giusta dignità", conclude Salvi.