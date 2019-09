130 anni della nascita di Pietro Zangheri, mostre e convegni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Mercoledì 11 settembre, ore 16, presso la casa di riposo “Pietro Zangheri” di Forlì si tiene la conferenza del Prof. Elvio Bellini, Presidente del Centro Studi e Documentazione sul Castagno di Marradi. Sempre in ricordo del 130° anniversario dalla nascita dell’insigne naturalista forlivese Pietro Zangheri , direttore per 32 anni della casa di riposo “ Pietro Zangheri”, continuano le manifestazioni nella sala delle manifesrtazione della casa di riposo. Marilena Benini presenta la personale “Fiori, farfalle e sogni ad occhi aperti”, successivamente Sandra Santolini presenterà “Ritratti di entità vegetali”. Il convegno “Pietro Zangheri, la natura di Romagna nei 130 anni dalla nascita” concluderà le manifestazioni sabato 28 settembre In tale occasione verranno esposte le magliette confezionate dagli ospiti della casa di riposo, con le riproduzioni dei dipinti tratti dall’erbolario di Pietro Zangheri. L’invito alle esposizioni e al convegno è esteso alla cittadinanza. Per informazioni dal lunedì al venerdì 8,30/13,30 , tel 0543 32594.