La professoressa Manuela Racci a Salotto Blu: "Leggere offre un sollievo psicologico"

Esperta insegnante del Liceo Classico forlivese, scrittrice, organizzatrice di eventi culturali, Manuela Racci da tempo tiene conferenze in città e università italiane spiegando le potenzialità curative della letteratura. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, Racci è tornata sull' argomento: "grandi psichiatra consigliano la lettura di autori classici per lenire le ferite dello spirito. Specialmente in questa epoca ansiogena e contraddittoria si sente necessità di armonia interiore, quella che ritroviamo nelle opere letterarie".

Nel corso della trasmissione, che andrà in onda Giovedì alle 23 e15, la docente ha presentato uno spettacolo di rivisitazione storica del Novecento che si terrà Martedì 19 Febbraio alle 20 presso il Teatro San Luigi di Forlì. Lo spettacolo, introdotto da Manuela Racci, è gratuito e aperto a tutti. Nella occasione ai presenti sarà offerto un aperitivo da parte di Confcooperative che cura l'evento.