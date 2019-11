Impianti sportivi, manutenzione straordinaria per 185mila euro: la mappa dei lavori

Via libera della Giunta comunale di Forlì a un programma di manutenzioni straordinarie nelle strutture sportive cittadine. "Si tratta di un budget di 185 mila euro - afferma il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo - che abbiamo reperito all'interno del Bilancio comunale per poter affrontare in tempi celeri e in modo efficace criticità presenti negli impianti sportivi. Lo sport è uno degli ambiti ai quali questa amministrazione dedica grandissima attenzione e per questa ragione abbiamo cercato fondi aggiuntivi a quelli preventivati per dare risposta a richieste arrivate da parte del mondo scolastico e associativo. Per queste ragioni, insieme all'Assessorato al bilancio, abbiamo ostinatamente cercato le somme necessarie per realizzare interventi di manutenzione straordinaria individuati nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo l'insediamento della nuova Giunta comunale. Avevano preso un impegno e l'abbiamo mantenuto”.

Il provvedimento interessa diverse fra le principali strutture cittadine: il Velodromo comunale “Glauco Servadei”, Forum tennis, Pattinodromo di via Ribolle, capo scuola “Carlo Gotti”, polisportivo Guido Monti, Antistadio n.1, Polisportivo Cimatti, Palestra “Mercuriali”, PalaGalassi e palazzetto dello sport dei Romiti. "In ogni struttura sono previsti lavori che spaziano dall'impiantistica alle tribune, dai tappeti e dalle strutture sportive fino alle opere di recinzione e di sicurezza - spiega Mezzacapo -. La deliberazione seguirà un iter di immediata esecutività per permettere la realizzazione delle opere nel più breve tempo possibile".