Neve e ghiaccio, migliora la situazione. Riaprono diverse scuole: la mappa

E' previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sul Forlivese. Per questo motivo diversi comuni hanno già annunciato la riapertura delle scuole per la giornata di sabato. Si tratta di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Bertinoro. Anche Forlì ha oprtato per la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Anche nelle vallate le scuole saranno regolarmente aperte. La "settimana bianca" vissuta dagli studenti non inciderà sul calendario didattico in quanto c'è una direttiva ministeriale secondo la quale le giornate di chiusura dovute al maltempo non vengono conteggiate. Gli istituti dove saranno allestiti i seggi in vista delle elezioni politiche di domenica rimarranno comunque sabato per l'allestimento delle cabine elettorali e lunedì per lo spoglio delle schede.

