Maratona Telethon, un forlivese si distingue come recordman di raccolta fondi

Ben 135 mila euro per sostenere Fondazione Telethon e la ricerca italiana sulle malattie genetiche rare: per il sesto anno consecutivo Bofrost batte il proprio record nella raccolta fondi legata alla maratona Telethon, giunta alla sua 29esima edizione. La più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate conferma ancora una volta di saper coinvolgere i propri clienti e collaboratori sul fronte della solidarietà: Bofrost infatti destina a Telethon parte del ricavato della vendita di alcuni prodotti speciali natalizi e le donazioni volontarie raccolte fra clienti nei mesi di novembre e dicembre (che è possibile effettuare ancora fino a fine 2018).

La raccolta fondi si chiuderà il 31 dicembre ma, come da ormai da tradizione, l’annuncio ufficiale della cifra raggiunta è avvenuta durante la maratona televisiva di sabato, alla quale su Rai Tre hanno partecipato i collaboratori di Bofrost più attivi nel promuovere la vendita dei prodotti “solidali” e le donazioni volontarie. Si tratta di Roberta Melis, operatrice del call center San Vito al Tagliamento (PN), e di Pietro Papasso, venditore della filiale di Forlì. "Sono loro a rappresentare l’impegno di ogni singolo collaboratore di Bofrost che ha contribuito a raggiungere l’obiettivo – ribadisce Tesolin –. Tanti piccoli gesti che, tutti insieme, arrivano a un risultato concreto: far continuare la ricerca sulle malattie genetiche rare, offrendo una prospettiva di miglioramento a tanti pazienti, soprattutto bambini, che in alcuni casi non avrebbero nemmeno una speranza di cura".

"Bofrost è al fianco di Telethon fin dal 2013 e, con le donazioni 2018, arriveremo a quota 565mila euro devoluti in sei anni al sostegno dei ricercatori italiani che lavorano per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie – spiega l’amministratore delegato di Bofrost Gianluca Tesolin –. Questa azione di solidarietà vede protagonisti in primo luogo i clienti Bofrost, che partecipano sempre con grande entusiasmo alla raccolta fondi, e in secondo luogo i nostri venditori, che hanno un ruolo determinante. Sono loro, infatti, che comunicano alle famiglie italiane l’importanza del progetto, e mobilitano un numero di persone ogni anno più grande".