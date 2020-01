Predappio ha una nuova centenaria: celebrato il secolo di vita di Marcella Capacci

Predappio ha da giovedì una nuova centenaria. Si tratta di Marcella Capacci, alla quale il sindaco Roberto Canali ha portato un omaggio floreale a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini. Le è stata consegnata anche una pergamena d'augurio: "Per i suoi "primi" 100 anni, con l'augurio che continui ad essere una luce di speranza per la Sua famiglia e per le nuove generazioni della nostra città".