200 chilometri per la pace: Fiab Forlì in bici da piazza Saffi alla Perugia-Assisi

Tre tappe per un totale di 200 chilometri. In vista della Marcia della Pace Perugia-Assisi, in programma domenica, torna la "Paciclica", la proposta Fiab di raggiungere il luogo della manifestazione partendo in bici da casa. Per l'associazione "la Marcia è una preziosa occasione per promuovere la mobilità sostenibile e le politiche ambientali anche in contesti del tutto speciali, come questo grande raduno festoso di tante associazioni di volontariato e di persone di ogni età e ceto sociale".

Paciclica, dal 2010 manifestazione nazionale Fiab, unendo cicloturismo e impegno civile, voglia di pedalare e volontà di dimostrare per la pace nel rispetto per l’ambiente, ha indubbiamente un forte valore simbolico di pace e non per caso dalla Marcia 2016 tutti i “paciclici” sono alla testa del corteo con le bici già alla partenza.

Quest'anno, con una piccola delegazione, ci sarà anche Fiab Forlì: giovedì mattina, alle 9 la presidente e la vice presidente partiranno in bicicletta da piazza Saffi con i colori della Pace e della Fiab per raggiungere Perugia e partecipare domenica alla Marcia, aprendo il corteo con i rappresentanti delle Fiab provenienti dalle altre città. A Gambettola si aggregheranno altri due soci e insieme si proseguirà per la valle del Marecchia per raggiungere in tre tappe Perugia nel pomeriggio di sabato.

Alla partenza da piazza Saffi sarà presente anche il gruppo della Fiab di Brescia che, partito lunedì, farà tappa nella città mercuriale nella giornata di mercoledì. Da Città di Castello, sabato, Fiab Forlì e Brescia pedaleranno insieme per raggiungere Perugia.