In bici da Forlì a Perugia per la Marcia della Pace: "C'è molto bisogno di valori positivi"

Una delegazione amatoriale di ciclisti di Brescia si è unita ad una delegazione dell'associazione Fiab di Forlì ed andranno in bici fino a Perugia per marciare insieme ai pacifisti della Marcia della Pace Perugia-Assisi. Ad accoglierli e a salutarli a Forlì oltre al sindaco Davide Drei, c'era il Centro Pace di Forlì, che insieme ad altri sta organizzando cinque pullman (fra Forlì e Forlimpopoli) che partiranno domenica. La Marcia della Pace si caratterizza per un messaggio di fratellanza dei popoli e chiede alle persone ed ai governi di impegnarsi per alimentare questo spirito di unità, multiculturalità e condivisione. I marciatori frolivesi si iscrivono sicuramente nell'elenco dei "buonisti": "Siamo fieri di esserlo perchè di valori positivi oggi c'è molto bisogno - rimarcano -. Chiediamo un impegno concreto per dimunire le spese militari, a controllare il commercio delle armi, a promuovere la nonviolenza ed i Corpi Civili di Pace come strumenti e metodi dper la soluzione dei conflitti. L'obiettivo è ridurre la violenza ai minimi termini nel mondo e contrastare invece tutto quello che la promuove". Con questo spirito i marciatori forlivesi per la pace rispondono all'appello che nel 1961 l'ideatore della stessa, il professor Aldo Capitini, fece a Perugia a nome del Movimento Nonviolento Italiano.