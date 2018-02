Marco Di Maio: "Presto i fondi per completare l'ex monastero dell'Annunziata"

"Sostenere servizi e investimenti nei paesi di collina e montagna, proseguendo in un rapporto di leale e concreta collaborazione con tutte le amministrazioni locali, indipendentemente dal colore politico delle maggioranze". Lo ha ribadito il deputato Marco Di Maio, candidato alla Camera alle elezioni del 4 marzo nel collegio uninominale di Forlì-Faenza, intervenendo a Tredozio a un incontro con alcuni sostenitori e per una visita in alcuni luoghi del borgo della val Tramazzo.

Nell'occasione il deputato ha compiuto un sopralluogo al cantiere dell'ex monastero della S.s. Annunziata accompagnato, tra gli altri, dal consigliere comunale Pier Luigi Versari. "Grazie al lavoro di questi anni - ha spiegato Marco Di Maio - presto arriveranno i fondi necessari per completare recupero dell’intero complesso e adibirlo ad attività culturali, ricreative, ricettive, turistiche. Ciò grazie ad un lavoro congiunto su Regione e diversi ministeri, che hanno colto l'importanza e la necessità dopo molti anni di arrivare a concludere un'opera che da molto tempo è incompiuta. Un lavoro che viene da lontano e che guarda al futuro, senza fare distinzioni di appartenenze politiche. Perché prima di tutto viene territorio, poi il resto".