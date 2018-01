Giovane modella forlivese nella squadra di "Avanti un altro": è Margherita Molinari

C'è anche una forlivese nella rinnovata squadra di "Avanti un altro", il quiz a premi condotto da Paolo Bonolis e giunto alla settimana edizione. Il programma, in onda nel pre-serale di Canale 5 a partire dalle 18.45, vede la presenza della bella Margherita Molinari, modella 23enne di Cusercoli. 170 centimetri, occhio ceruleo e capelli biondi, Margherita fa parte della schiera di personaggi "particolari", incaricati di porre alcune domande ai concorrenti.

Affiancherà personaggi come l’Indignato, il Sindaco, la Vecchia, la Ventriloqua e le storiche figure entrate nel cuore dei telespettatori: la "Bonas", il "Bonus", lo "Iettatore", l’"Alieno" e la "Bona Sorte". Margherita sarà invece la 'Bomber', che si occuperà di 'interrogare' i partecipanti sul tema più amato dagli italiani: il calcio. Il meccanismo del gioco, che vedrà Bonolis affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti, resterà invariato nella sua struttura classica e culminerà con l’atteso gioco finale, in cui il concorrente deve riuscire a dare consecutivamente, per vincere, 21 risposte "sbagliate".

La 23enne è un volto noto, testimonial di alcune importanti aziende, professionale nel destreggiarsi davanti alle telecamere e sul palcoscenico. Dopo il diploma al Liceo Classico, ha proseguito negli studi, iscrivendosi al corso di laurea di Scienze Politiche all’Università di Bologna, sede di Forlì. Nel 2012, ha partecipato al programma "Veline", aspirando al programma "Striscia La Notizia" su Canale 5. Nel 2015 è stata tra le sessanta finaliste dell’ultimo concorso Miss Italia con la fascia di Miss Emilia. Nel maggio del 2016 è stata anche concorrente della tramissione di Rai Uno "L'Eredita".