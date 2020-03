Coronavirus, il sindaco di Castrocaro Tonellato tranquillizza: "Il paziente positivo sta bene"

"Il paziente positivo sta bene". Il sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato, tranquillizza sull'unico caso di positività al coronavirus nel territorio del comune termale. "Non risultano altri casi né nessun castrocarese è stato portato in rianimazione", tiene ad aggiornare il primo cittadino. Nel frattempo è stata chiusa chiuso la casa dell’acqua, oltre che circoscrivere le panchine con nastro isolante per evitarne l’uso. Tonellato comunica anche che la farmacia "Le Terme" ha aderito alla consegna domiciliare dei medicinali (per prenotazioni 0543 767104). La cartoleria del Sole si è resa disponibile per i bisogni scolastici lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.20.

Il Comitato Direttivo dell'Aps Comitato dei Genitori delle Scuole Pubbliche di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forli per sostenere il fabbisogno di attrezzature e presidi medici indispensabili a medici. Per donare è possibile consultare il portale https://www.gofundme.com/f/pertornareascuola?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet. Sul sito del Comune di Castrocaro, conclude Tonellato, "stiamo aggiornando tutte le novità, compresi i provvedimenti previsti per famiglie e aziende".