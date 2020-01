Il Panathlon Club Forlì si rinnova: Marilena Rosetti confermata alla presidenza

Il Panathlon Club Forlì, che ha festeggiato poco più di due mesi fa il sessantesimo compleanno, si rinnova. Dopo le elezioni tenutesi nel corso dell'Assemblea dei Soci del 13 gennaio scorso, martedì è stato convocato per la prima volta il nuovo consiglio direttivo, formato da Marilena Rosetti, riconfermata presidente per acclamazione, Pino Vespignani, Ivan Balelli, Mirco Bresciani, Alberto Rossi, Maurizio Gioiello, Dodo D' Arcangelo e Mario Fedriga. In tale occasione è stato definito l'organigramma, che risulta così composto: vice presidenti Balelli e D'Arcangelo, segretario Bresciani, tesoriere Vespignani, addetto stampa Gioiello, cerimoniere Rossi.

La Commissione Premi Panathlon, che ha il compito di segnalare gli atleti forlivese che si metteranno maggiormente in mostra nel corso del corrente anno, sarà formata da Balelli, Rossi, Gioiello e D'Arcangelo. Infine, la Commissione Soci (a cui spetta l'onere di vagliare le candidature degli aspiranti ad entrare nel sodalizio) vedrà all'opera Pino Vespignani, Silvano Selvi e Renata Ambrogetti.

Qualche anticipazione, in chiusura, sui prossimi appuntamenti in programma: in febbraio vi sarà la consegna del Premio Salvatore Gioiello, giunto all'undicesima edizione, conferito a un giornalista sportivo che si sia segnalato per l'importanza della carriera, poi a marzo una serata in ricordo di Bruno Grandi, che vedrà la partecipazione del campione olimpico Igor Cassina. Sempre a marzo il Club si recherà a La Spezia per salire a bordo dell'Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo. Il comandante in persona, il forlivese Gianfranco Bacchi (ospite del Panathlon il 23 gennaio), effettuerà la visita guidata, svelando anche alcuni ambienti che di solito non vengono mostrati ai visitatori.