Nuovo dirigente per la Questura: all'Anticrimine arriva Marinella Caruocciolo

Si occuperà della divisione Anticrimine Marinella Caruocciolo, la nuova dirigente appena giunta alla Questura di Forlì-Cesena, dopo una serie di incarichi a Reggio Emilia. Promossa a primo dirigente, Caruocciolo ha visto come assegnazione Forlì nella nuova veste. Ad accogliere il questore Lucio Aprile, che l'ha presentata ai media.

L'Anticrimine è un ufficio della questura che opera maggiormente nelle retrovie, rispetto all'attività di polizia giudiziaria, ma non per questo è meno strategica, in quanto se reparti come Volanti e Squadra Mobile si occupano della repressione dei reati, l'Anticrimine svolge una serie di funzioni per prevenirli. Si va dalle prescrizioni come Daspo, fogli di via, ammonimenti, sorveglianze speciali fino a monitoraggi per la prevenzione di reati violenti o sulle fasce deboli della popolazione. Per esempio, l'Ufficio Minori ha esaminato nel2019 circa 150 casi in raccordo con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali. E sempre l'Anticrimine ha organizzato 45 scorte, organizzato il lavoro della Polizia Scientifica con circa duemila foto-segnalamenti e 120 sopralluoghi su furti e altri reati. Tra le sue funzioni anche il controllo del territorio, come per esempio le verifiche sulle misure alternative alla detenzione in carcere.

Caruocciolo, originaria di Caserta, ha sviluppato la sua carriera a Reggio Emilia, sia in Questura, come capo di gabinetto e dirigente della Polizia amministrativa, poi alla guida nel Reparto prevenzione crimine, un reparto specializzato a disposizione per tutte le emergenze di controllo del territorio, con al suo interno anche un nucleo anti-terrorismo.