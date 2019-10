Addio all'imprenditore Marzio Mengozzi, la famiglia ringrazia per l'affetto ricevuto

La comunità di Galeata ha dato martedì scorso l'ultimo saluto all'imprenditore Marzio Mengozzi, proprietario e fondatore della nota azienda PPG di Santa Sofia scomparso all'età di 64 anni dopo aver lottato contro un male. Tante persone si sono strette intorno alla famiglia. Oltre un migliaio le persone presenti a Galeata a dare l'ultimo saluto a Marzio: particolarmente toccante la sosta del feretro a Santa Sofia davanti alla sede della PPG, che per decenni è stata parte integrante della vita di Mengozzi assieme alla famiglia a cui era legatissimo.

E proprio la famiglia, la moglie Maria ed i figli Davide e Debora "ci tengono a ringraziare pubblicamente tutti gli amici, i conoscenti, chi ha portato un fiore, un abbraccio, o chi ha avuto anche solo un pensiero". Anche il Comune di Galeata si è stretto intorno alla famiglia, ricordandolo, per voce del sindaco Deo e del vicesindaco Zambelli, "con affetto e stima, per l’uomo che era, e per le tante collaborazioni volte allo sviluppo ed alla crescita del suo amato paese".