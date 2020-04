Mascherina per tutti anche a Forlimpopoli: al via la distribuzione "buchetta per buchetta"

Al via anche a Forlimpopoli la distribuzione "buchetta per buchetta" delle mascherine. Se ne occuperà la Protezione Civile. Tra giovedì pomeriggio e venerdì i dipendenti del Comune, amministratori, consiglieri e volontari hanno imbustato oltre 5700 buste per un totale di quasi 12mila mascherine. 6mila sono arrivate dalla Regione, mentre le restanti sono state acquistate dal Comune. Ciascuna è stata etichettata per i concittadini artusiani.

