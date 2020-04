Mascherine chirurgiche a 50 centesimi, Venturi: "Vogliamo certezze che non ci siano effetti negativi"

Dubbi dell'Emilia-Romagna sulle mascherine a prezzo 'calmierato' a 50 centesimi. "Speriamo che non produca effetti negativi", ha evidenziato durante la consueta diretta per l'aggiornamento della situazione della pandemia in regione il commissario ad acta per l'emergenza Sergio Venturi. Perplessità sollevate dal fatto che "noi avevano trovato canali che ci consentivano una certa sicurezza" nei rifornimenti di mascherine.

"Domenico Arcuri (il commissario per l'emergenza nazionale, ndr) dice che non ci sara' problema - prosegue Venturi -, ma noi vogliamo essere sicuri perche' per la fase 2 serve una fornitura regolare". Anche per quanto riguarda altre misure annunciate dal Governo in vista del 4 maggio, "c'e' la necessita' di rendere tutto chiaro". (fonte Agenzia Dire)