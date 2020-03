Mascherine in arrivo per gli abitanti di Predappio: al via la distribuzione

Mascherine in arrivo per gli abitanti di Predappio. Questo grazie alla generosità della ditta Stemar di Fiumana e della famiglia Ricci, che ha donato a tutta la cittadinanza 500 mascherine. "Grazie a questo gesto e alle altre mascherine raccolte è partita la distribuzione per zone nel nostro territorio comunale - annuncia il sindaco Roberto Canali -. La distribuzione durerà per alcuni giorni e quindi chiediamo pazienza e attenzione nei confronti dei volontari che consegneranno le mascherine".

Un'altra iniziativa, coordinata dal Comune, è quella dell’associazione Amici di Santa Rosa, la Protezione Civile di Predappio, Azione Cattolica e Gruppo Scout Predappio. E' possibile ricevere a casa propria delle mascherine lavabili prodotte dall'azienda “Tappezzeria Picchi” e cedute alle associazioni del territorio ad un prezzo simbolico. Per prenotarle occorre inviare un messaggio tramite Whatsapp con nome, cognome, indirizzo e numero di mascherine al numero 3401722164 o al numero 3481617182.

E’ chiesta un’offerta simbolica di 1 euro a mascherina che verranno utilizzati per altre attività nel nostro comune e per l’acquisto di ulteriori presidi. Si tratta di mascherine non certificate, che possono essere quindi utilizzate per gli scopi personali e possono essere lavate a mano con prodotti disinfettanti o in lavatrice a 30 gradi (per un massimo di 5 lavaggi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.