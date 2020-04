Mascherine, tablet e telefonini per l'ospedale da Rotary, Rotaract e gruppo Consorti

Duemilaquattrocento mascherine chirurgiche sono state donate venerdì da Rotaract, Gruppo Consorti e Rotary Forlì a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale di Forlì per l'emergenza Coronavirus. Il gruppo Consorti ha pensato anche di donare quattro tablet e sei smartphone per favorire il contatto tra pazienti isolati con Covid e i loro famigliari. Doni preziosi per sostenere medici e infermieri, ma anche doni necessari a combattere la solitudine forzata dei pazienti. Erano presenti alla donazione il dottor Claudio Cancellieri, past president Rotary Forlì, il presidente Rotary Forlì Rinaldo Biserni, la coordinatrice del gruppo Consorti Rotary Forlì 2019-2020, Giovanna Ferrini prefetto Rotary Forlì e per la direzione sanitaria di presidio, la dottoressa Elena Vetri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.