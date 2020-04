Mascherine, visiere e tablet: la macchina della solidarietà attiva anche a Modigliana

A Modigliana le associazioni si sono organizzate per raccogliee fondi in favore dell'acquisto di materiale per le strutture sanitarie. Mercoledì mattina Protezione civile, Avis, Gruppo Alpini, ModiVolley e l'associazione Cultura Islamica di Modigliana si sono riuniti per coordinare la consegna degli aiuti. Presenti anche titolari della ditta Fratelli Fabbri di Modigliana, che hanno presentato le mascherine di loro produzione, già in vendita nelle ferramenta, ed il cui ricavato verrà destinato per l'acquisto di presidi sanitari.

Il rappresentante della Associazione Culturale Islamica ha donato 80 maschere protettive con visiera in plexiglass che sono state consegnate al personale della struttura ospedaliera e ai medici di base di Modigliana, alla Casa Protetta di Modigliana e alla Casa di Riposo di Tredozio. Il ModiVolley ha acquistato dei tablet per potere mettere in contatto visivo gli ospiti della Casa di Riposo coi loro cari che non possono entrare per far loro visita.

"Si sono individuate - spiega il sindaco di Modigliana, Jader Dardi - priorità per indirizzare le risorse disponibili verso acquisti necessari a migliorare la sicurezza degli operatori della sanità, in prima fila in questa battaglia così difficile e così importante per la sicurezza delle persone. Alle associazioni, ai loro rappresentanti, il mio ringraziamento e di tutta la nostra comunità perché si concretizza un'impegno solidale che vogliamo tradurre in acquisti utili".

Giovedì, informa il primo cittadino, sono state convocate le commissioni bilancio e servizi sociali per mettere a punto le forme organizzative su come potete erogare gli aiuti economici per gli acquisti alimentari utilizzando i finanziamenti messi appositamente a disposizione dal Governo.