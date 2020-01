Master in fundraising, 18esima edizione: novità per le organizzazioni nonprofit

"La raccolta fondi non è un'attività che si improvvisa, non è un'attività frettolosa e non è solo la richiesta esplicita di denaro". Sono queste le parole, con cui ogni anno, Valerio Melandri - il direttore del Master in Fundraising per gli Enti Pubblici e il Nonprofit - apre le lezioni al Master, che quest'anno prenderanno il via mercoledì. Fare fundraising non significa infatti solo ottenere il maggior numero di fondi possibile. Significa fare una scelta di crescita, ovvero far guadagnare alla propria organizzazione libertà, indipendenza e prospettive di crescita stabili nel tempo. Un'attività strutturata dunque, in cui analisi, strategia e metodo, servono per creare una base stabile di donatori che permette alle organizzazioni di avere un flusso costante di entrate per portare a compimento i progetti, ed evitare i "momenti di crisi".

Mercoledì il Master in Fundraising inaugura la sua 18esima edizione con una grande novità per le organizzazioni nonprofit. Il progetto è infatti pensato per realizzare sempre più attività e servizi di maggior valore per le comunità in modo ordinato e tempestivo. Ecco allora come funziona. Fino al 3 febbraio, ogni associazione, può candidarsi al progetto ed essere selezionata da uno studente che l'aiuterà a creare il suo Piano di Fundraising Annuale pratico, operativo e su misura, pensato proprio per i suoi bisogni e le sue necessità.

Il progetto prevede l'analisi e lo studio attento da parte dello studente della storia dell'organizzazione e delle sue esigenze in ambito di raccolta fondi, e si concluderà con l'elaborazione di una tesi pratica e operativa da applicare a partire da Novembre 2020. Al termine del progetto ogni studente dovrà infatti consegnare alla nonprofit: "Il Piano di Fundraising Annuale" in formato cartaceo e "Il Piano di Fundraising Annuale" in formato audio (un podcast). Le candidature sono aperte fino al 3 febbraio. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543 374150 oppure + 39 3518940715, altrimenti inviare una maila master@fundraising.it.