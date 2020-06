Prime nozze dell'era post covid a Modigliana: la gioia di Annalisa e Davide

6 giugno 2020, una data che Annalisa e Davide ricorderanno per sempre. Prime nozze dell'era post-covid a Modigliana. Ad unirli in matrimonio con rito civile è stato sabato mattina il sindaco Jader Dardi. "Durante i giorni in cui eravamo chiusi in casa Annalisa era preoccupata perché voleva potere essere accompagnata alla cerimonia almeno coi parenti più stretti e così è stato", afferma il primo cittadino, ripercorrendo il momento tanto atteso dalla coppia.

Davanti ad una decina di invitati, presenti in sala a distanza di sicurezza, Annalisa e Davide si sono scambiati anche un bacio, "ovviamente senza mascherina", sorride il primo cittadino.