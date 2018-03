Mattarella a Forlì per ricordare i trent'anni dell'omicidio di Roberto Ruffilli: il programma

A metà aprile saranno giorni febbrili per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle prese con il rebus della formazione del nuovo governo, una volta insediato il nuovo Parlamento. Eppure Mattarella non perderà una commemorazione a cui probabilmente teneva in modo particolare - tanto da “congelare” per alcune ore i suoi impegni romani - vale a dire il ricordo, trent’anni dopo, dell’uccisione di Roberto Ruffilli, uno degli ultimi colpi di coda sanguinari delle Brigate Rosse. Ruffilli, senatore della Democrazia Cristiana, venne ucciso il 16 aprile del 1988. A distanza di trent’anni esatti da quel tragico episodio che si consumò in corso Diaz, Forlì e, tramite Mattarella, tutta l’Italia lo ricorderanno.

Lunedì 16 aprile, infatti, Sergio Mattarella visiterà la città di Forlì. Un Presidente della Repubblica fa quindi ritorno a Forlì dopo la visita tre anni fa di Giorgio Napolitano, che venne il 14 gennaio 2015. Lunedì lo staff del Quirinale è giunto in città per gli aspetti organizzativi, che ora sono più precisi nel dettaglio: Mattarella arriverà a Forlì probabilmente atterrando all’aeroporto Ridolfi intorno alle 10. Da qui si recherà direttamente in corso Diaz, davanti alla casa in cui venne assassinato Ruffilli. Il tempo di una commemorazione sul posto e poi, a piedi, il trasferimento nel vicino teatro Diego Fabbri. Sarà qui che potrà incontrare i cittadini che vorranno porgergli il saluto. Nel teatro, invece, ci sarà l’incontro con gli studenti e le istituzioni.

“Siamo lieti e orgogliosi della visita del presidente, per celebrare una figura la cui memoria non è mai venuta meno in città, disseminata anche nelle giovani generazioni e nelle scuole, in particolare in quella che porta il suo nome, tra studenti che all’epoca dell’omicidio non erano ancora nati ma che sono artefici delle riflessione attuale”, spiega il sindaco Davide Drei . Per l’occasione della visita, la città dedica a Roberto Ruffilli la piazzetta di corso Diaz antistante la sua abitazione, quella che accoglie la chiesa di Sant’Antonio abate in Ravaldino. “Dopo la commemorazione davanti alla sua casa, ci sarà lo scoprimento della targa con l’intitolazione della piazzetta”, spiega sempre Drei.

Durante una breve passeggiata fino a teatro Diego fabbri, Mattarella incontrerà i cittadini e ragazzi delle scuole. Gli stessi studenti popoleranno l’interno del teatro comunale per sentire, assieme a Mattarella il ricordo di Ruffilli. Dopo i saluti del sindaco Davide Drei e del presidente della Regione Stefano Bonaccini, Pierangelo Schiera (presidente della Fondazione Ruffilli) ricorderà la figura del senatore democristiano, seguito da Massimo Cacciari, che ha preparato per l’occasione un testo sull’ “elogio della riforma”.

Prima della ripartenza per Roma Mattarella troverà un’ora di tempo per la visita all’Irst di Meldola, con la posa della prima pietra della radiofarmacia e un breve incontro con il personale della struttura sanitaria e i bambini della cittadina. “E’ la prima volta nella storia dell’Italia unita che un presidente della Repubblica giunge a Meldola”, chiusa il sindaco Gian Luca Zattini. “Forlì e Meldola vivranno l’evento come una giornata del presidente, chiaramente ci saranno misure di sicurezza come sempre in questi casi, ma l’invito a tutta la cittadinanza è a partecipare. Forlì si prepara con lo spirito dell’accoglienza, specialmente dei giovani. Incontrarli è stata l’esplicita richiesta del presidente”, conclude Drei. La giornata si chiuderà in serata, con un concerto del Quirinale, sempre al teatro Fabbri.

