Matteo Nannini ci riprova a Spielberg nel secondo appuntamento di Formula 3

Matteo Nannini è pronto a riprovarci. Stesso circuito ed un contesto molto simile a quello dello scorso fine settimana per il giovane pilota forlivese, protagonista di un esordio positivo nel FIA Formula 3 Championship in occasione del primo degli otto doppi appuntamenti del calendario.

Questo weekend saranno ancora una volta gli impegnativi saliscendi del tracciato austriaco del Red Bull Ring ad ospitare la serie di supporto al Mondiale F1 che vi farà il suo ritorno a distanza di pochissimi giorni per affrontare il Gran Premio della Stiria.

A Spielberg, nel weekend del 4 e 5 luglio, Nannini ha fatto bene nelle prove libere, che si sono svolte parzialmente in condizioni di bagnato, risultando con la pioggia il più veloce prima che il tracciato cominciasse ad asciugarsi. Quindi, in qualifica ha concluso 18° su un totale di 30 vetture al via. In Gara 1 il 16enne pilota del team Jenzer Motorsport è stato rallentato tuttavia da un problema alla sua vettura che lo ha retrocesso definitivamente sulle retrovie. Ed è dal fondo dello schieramento che il forlivese domenica ha preso il via di Gara 2, facendo un’ottima partenza e risalendo 18°.

Adesso Nannini punta a fare ancora meglio, proseguendo nel frattempo il proprio adattamento con la vettura in vista di una stagione che si preannuncia comunque molto intensa. Si inizierà pertanto venerdì mattina con la consueta sessione di prove libere che precederà il turno unico di qualifica della durata di mezzora con il semaforo verde alle ore 14.05. Sabato, alle ore 10.25, il via della prima gara, con Gara 2 in programma domenica alle ore 9.45.