Maturità al via col tema d'italiano: Giuseppe Ungaretti, Corrado Stajano e Leonardo Sciascia

Temuta, ma allo stesso tempo indimenticabile. La prova d'italiano ha dato ufficialmente il via all'esame di maturità 2019. A precedere l'apertura delle buste è arrivato via social l'augurio del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti: "Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi 'La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità".

Dalle buste due tracce per l'analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il tema d'attualità. Sei ore a disposizione per completare l'elaborato. Gli argomenti saranno i più vari, come spiegato dal Miur, spaziando in ambito "artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico". Per l'analisi del testo c'è Giuseppe Ungaretti con "Il porto sepolto", confluita nel 1942 nella raccolta "L'allegria". Tra le tracce Corrado Stajano e "Eredità del Novecento" e anche Leonardo Sciascia.