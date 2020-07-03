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Maturità 2020 conclusa al Liceo Scientifico, 225 diplomati: in dodici con la lode, tutti i voti

Sono 225 i ragazzi che hanno superato l'esame di maturità al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19

Redazione
Approfondimenti

Sono ben 42 i diplomati del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti. Per dodici di loro il percorso scolastico si è completato con la lode. Sono 225 i ragazzi che hanno superato l'esame di maturità al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19. Sabato scorso sono stati comunicati i voti degli studenti di prima, seconda, terza e quarta che hanno completato l'anno con una media uguale o superiore all'8. Tra questi anche una media del 10.

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I diplomati del Liceo Scientifico

AGATENSI    MARCO    5ESA SCA       100
AGOSTA    ALESSANDRO    5HSA SCA       63
ALNI    RICCARDO    5HSA SCA       83
AMADIO    RICCARDO    5ASA SCA       93
ANDREASI BASSI    LAURA    5G SCI       96
ANTARIDI    FEDERICO    5CSA SCA       75
ANTOLINI    MARCO    5D SCI       76
ARRU    NICOLA    5CSA SCA       65
AVALLONE    ILARIA    5G SCI       85
BABINI    GIOVANNI    5ESA SCA       96
BABINI    MATILDE    5D SCI       92
BALBO    GAIA    5F SPO       84
BALESTRA    MARTIN    5D SCI       77
BALESTRI    ANITA    5I SCI       82
BALZANI    CESARE MARIA    5D SCI       100 e lode
BALZANI    SOFIA    5D SCI       100 e lode
BANDINI    MATTEO    5I SCI       93
BARTOLINI    MARGHERITA    5D SCI       94
BARTOLOTTI    LETIZIA    5G SCI       88
BASSETTI    ELENA    5D SCI       92
BATTANI    DAVIDE    5I SCI       90
BEDESCHI    FRANCESCO    5ESA SCA       80
BELLAVISTA    LUCIA    5F SPO       95
BENVENUTI    FILIPPO    5HSA SCA       86
BENZI    GIULY    5HSA SCA       100
BENZONI    FRANCESCO    5ASA SCA       85
BERTI    JACOPO    5F SPO       73
BERTINI    TOMMASO    5ASA SCA       82
BERTOZZI    ALESSIO    5HSA SCA       87
BERTOZZI    PIETRO    5ESA SCA       100 e lode
BIANCHI    VITTORIA    5F SPO       90
BIANCHINI    LORENZO    5G SCI       88
BIAVATI    MARIO    5G SCI       70
BIRARDI    MASSIMO    5ASA SCA       77
BISERNI    CAROLINA    5D SCI       76
BONDI    GIORGIA    5G SCI       100
BOSCHERINI    SARA    5D SCI       69
BRANDOLI    GIAN MARCO    5HSA SCA       60
BRANZAGLIA    PIETRO    5I SCI       87
BRASINI    IRENE    5ASA SCA       85
BRAVACCINI    GAIA    5HSA SCA       81
BRUSCHI    GIACOMO    5B SCI       70
BUCCI    FEDERICO    5ASA SCA       95
BUSCHER    MARIA GIULIA    5I SCI       87
CALZOLARO    SIMONE    5ASA SCA       72
CAMPACCI    SANDRA    5G SCI       100
CAMPORESI    SARA    5D SCI       82
CANALI    LORENZO    5CSA SCA       100
CAPPELLETTI    SARA    5I SCI       76
CAPPELLI    ELEONORA    5F SPO       100 e lode
CASADEI    ALESSANDRO    5CSA SCA       90
CASADIO    AGNESE    5G SCI       88
CASIERI    SOFIA    5D SCI       70
CEREDI    SIMONE    5F SPO       73
CIMATTI    PIETRO    5ESA SCA       70
CINTI    FEDERICO    5F SPO       70
CLARK    NICOLE    5D SCI       72
CLEMENTINI    SOFIA    5D SCI       100
COLLINELLI    GIADA    5F SPO       90
CORDARA    MATTIA    5D SCI       100
CORREALE    LEONARDO    5ASA SCA       85
COVERI    ELENA    5ESA SCA       92
CRESCENTI    SARA    5I SCI       100
D'INGIULLO    LEONARDO    5F SPO       70
DE CAROLIS    GIULIA    5B SCI       100
DEL GIUDICE    MARIA ROSARIA    5B SCI       71
DELLA GODENZA    FEDERICA    5CSA SCA       95
DI GIORGIO    MATTEO    5CSA SCA       76
DI NUNZIO    GIULIA    5ASA SCA       77
DI SALVO    FRANCESCO PAOLO    5ASA SCA       62
DUBLINI    SARA    5G SCI       100
FABBRI    EDOARDO    5I SCI       74
FABBRI    RICCARDO    5B SCI       100 e lode
FALCHI    NICOLA    5CSA SCA       95
FARNETI    FRANCESCO    5ASA SCA       72
FAROLFI    MARGHERITA    5B SCI       83
FERA    TOMMASO MARIA    5ASA SCA       74
FERARU    MARILENA-EMANUELA    5ASA SCA       81
FERRARI    MAICOL    5F SPO       82
FILIPELLI    THOMAS    5ASA SCA       75
FINA FIORINO    GIANMARCO    5G SCI       74
FIORINI    GIULIO    5ESA SCA       88
FIUMI    FRANCESCO    5ASA SCA       86
FOCA    MATTEO    5I SCI       90
FORGANI    MATTEO    5ESA SCA       90
FORNASARI    LUIGI    5G SCI       78
FRASSINETI    LETIZIA    5D SCI       100
GARDELLI    ALESSIO    5D SCI       100 e lode
GAUDENZI    LAURA    5B SCI       77
GENNARI    FILIPPO    5CSA SCA       76
GENTILI    MIGUEL    5HSA SCA       93
GESSAROLI    MATTEO    5HSA SCA       100
GHETTI    ALBERTO    5ESA SCA       76
GIANGRANDI    MARCO    5CSA SCA       73
GIANNINI    COSTANZA    5D SCI       83
GIOVANNETTI    SILVIA    5I SCI       100 e lode
GIRANI    PIETRO    5D SCI       86
GORINI    LUCA    5F SPO       74
GOVONI    CATERINA    5G SCI       95
GRAMELLINI    ELENA    5I SCI       100 e lode
GREGORI    GIULIA    5G SCI       95
GUERRINI    GIULIA    5F SPO       64
GUERRINI    MARCO    5ESA SCA       77
GURIOLI    FILIPPO    5HSA SCA       90
IACCO    ANDREA    5G SCI       100 e lode
IMPAGNATIELLO    MARCO    5ASA SCA       97
KARPATI    DAISY    5F SPO       100
LABARTINO    MARCO    5ASA SCA       62
LANDI    LEONARDO    5CSA SCA       75
LANZI    FRANCESCA    5B SCI       81
LELLI    LORENZO    5ESA SCA       63
LEPORE    ROBERTO    5HSA SCA       87
LEPORE    SARA    5HSA SCA       88
LIN    ZHENHUA GIACOMO    5I SCI       77
LONZARDI    EMMA    5B SCI       78
LOSTRITTO    FRANCESCO    5ESA SCA       60
LOTTI    ELISA    5B SCI       62
LOTTI    JACOPO    5CSA SCA       100
MAGNELLI    INDIA    5B SCI       82
MARALDI    ANNA    5F SPO       68
MARGHERI    ALICE    5B SCI       80
MARISI    SARA    5HSA SCA       100
MARTINENGO    LUCIA    5ASA SCA       100
MASSA O MAZZA    ALICE    5HSA SCA       92
MATULLI    ANDREA    5ESA SCA       70
MAZZONI    LINDA    5I SCI       85
MENGOLINI    ANDREA    5CSA SCA       100
MERCURIALI    NICOLA    5B SCI       96
MILANDRI    MARTINA    5I SCI       90
MINATI    MATTEO    5ESA SCA       81
MINGOZZI    SARA    5I SCI       67
MOLINARI    NATALIA    5ESA SCA       75
MONARI    CATERINA    5F SPO       91
MONTANARI    ALICE    5B SCI       93
MONTI    BENEDETTA    5B SCI       74
MONTI    CHIARA    5I SCI       92
MONTI    NIKOLAS NEVIO    5CSA SCA       95
MORDENTI    SERGIO    5F SPO       70
MOSCHINI    MATTEO    5HSA SCA       75
NATALINO    LORENZO    5ESA SCA       76
NERVEGNA    LIVIA    5F SPO       85
NISHKU    MISHEL    5ASA SCA       62
NISI    RICCARDO    5B SCI       74
PAGLIAI    FRANCESCA    5D SCI       92
PAGNINI    MAYRA    5D SCI       88
PANTIERI    MARCO    5ASA SCA       96
PANTOLI    CATERINA    5I SCI       93
PANTOLI    TOMMASO    5G SCI       81
PATARCHI    SIMONE    5CSA SCA       98
PAZZI    MARCO    5I SCI       100
PENNI MALAGUTI    FILIPPO    5HSA SCA       75
PENTOLI    FRANCESCO    5CSA SCA       100
PESIC    MARCO    5HSA SCA       78
PIAZZA    CHRISTIAN    5F SPO       82
PIOLANTI    GIOIA    5ESA SCA       77
PIOLANTI    SOPHIA    5CSA SCA       100 e lode
PISPERO    ALESSANDRO    5HSA SCA       85
POGGIOLINI    MARIA CRISTINA    5CSA SCA       100
POLIDORI    GINEVRA    5I SCI       72
PONTI    GIULIA    5D SCI       100 e lode
PREDA    MATTEO    5ASA SCA       98
PRETOLANI    FILIPPO    5B SCI       93
RABITTI    LETIZIA    5B SCI       91
RAGGI    GIOVANNI    5I SCI       86
RAGGI    MARIA VITTORIA    5ESA SCA       86
RAMDI    NADIA    5CSA SCA       75
RAMILLI    ELEONORA    5CSA SCA       85
RASI    SOFIA    5CSA SCA       100
RAUTI    GIANLUCA    5CSA SCA       76
RAVAIOLI    MICHELE    5G SCI       82
RICCI    CARLOTTA    5F SPO       80
ROMANINI    GIORGIA    5ESA SCA       92
ROSSI    ELENA    5I SCI       100
ROSSI    GAIA    5ESA SCA       85
ROSSI    GERARDO    5HSA SCA       78
RUGGERINI    REBECCA    5I SCI       90
RUSSO    ALESSANDRO    5CSA SCA       82
RUSTICALI    ALBERTO    5F SPO       87
RUSTICALI    MARTINA    5G SCI       100
SABETTA    FILIPPO    5ASA SCA       78
SALA    VITTORIA    5I SCI       90
SALVATORE    MANUEL    5F SPO       90
SANTUCCI    EDOARDO    5HSA SCA       88
SATANASSI    MATTEO    5D SCI       90
SCALA    GIORGIA    5B SCI       100
SCHEDA    LORENZO    5ASA SCA       96
SCOZZOLI    GIULIA    5D SCI       100
SENZANI    SILVIA    5D SCI       100
SICCARDO    GIOELE    5G SCI       91
SIROTTI    GIULIA    5B SCI       100
SOLFRINI    LOLA'    5F SPO       78
SPADAZZI    ROAN    5ASA SCA       100 e lode
SPAGNOLI    CORRADO    5ASA SCA       80
SPAZZOLI    MASSIMILIANO    5ESA SCA       62
STRADA    REBECCA    5F SPO       92
STRADAIOLI    SARA    5HSA SCA       93
SUCCI    MARGHERITA    5CSA SCA       71
TAGLIAFERRI    FRANCESCO    5F SPO       85
TAMPIERI    GIORGIA    5G SCI       96
TARTAGNI    SEBASTIANO    5F SPO       71
TASSANI    MILA    5HSA SCA       93
TASSINARI    ANGELA    5B SCI       90
TASSINARI    LUCA    5I SCI       86
TASSINARI    RICCARDO    5HSA SCA       66
TORELLI    CHIARA    5ASA SCA       92
TORRICELLI    NICOLA    5CSA SCA       70
TRAMONTI    LUCA    5HSA SCA       60
TREVI    NICOLO'    5CSA SCA       61
TUMEDEI    LEONARDO    5B SCI       100
VALBONESI    GIOSUE'    5CSA SCA       93
VALGIMIGLI    NICOLO'    5ESA SCA       72
VARO    REBECCA    5CSA SCA       80
VERSARI    FEDERICO    5G SCI       92
VIMERCATI    MATTEO    5I SCI       86
VITALI    PIETRO    5B SCI       80
YE    XIN    5ESA SCA       100
ZACCARINI    FEDERICA    5G SCI       81
ZACCHERONI    ANNA    5ESA SCA       90
ZACCHERONI    NICOLA    5CSA SCA       68
ZANCHINI    FILIPPO    5D SCI       65
ZANCHINI    GIOVANNI    5CSA SCA       73
ZANOTTI    NICCOLO'    5B SCI       100
ZEQO    ALESIA    5G SCI       79
ZOCCO RAMAZZO    MARCO    5ASA SCA       87
ZOLI    ELEONORA    5CSA SCA       83

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