Maturità 2020 conclusa al Liceo Scientifico, 225 diplomati: in dodici con la lode, tutti i voti
Sono 225 i ragazzi che hanno superato l'esame di maturità al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19
Sono ben 42 i diplomati del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti. Per dodici di loro il percorso scolastico si è completato con la lode. Sono 225 i ragazzi che hanno superato l'esame di maturità al termine di un anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria da covid-19. Sabato scorso sono stati comunicati i voti degli studenti di prima, seconda, terza e quarta che hanno completato l'anno con una media uguale o superiore all'8. Tra questi anche una media del 10.
I diplomati del Liceo Scientifico
AGATENSI MARCO 5ESA SCA 100
AGOSTA ALESSANDRO 5HSA SCA 63
ALNI RICCARDO 5HSA SCA 83
AMADIO RICCARDO 5ASA SCA 93
ANDREASI BASSI LAURA 5G SCI 96
ANTARIDI FEDERICO 5CSA SCA 75
ANTOLINI MARCO 5D SCI 76
ARRU NICOLA 5CSA SCA 65
AVALLONE ILARIA 5G SCI 85
BABINI GIOVANNI 5ESA SCA 96
BABINI MATILDE 5D SCI 92
BALBO GAIA 5F SPO 84
BALESTRA MARTIN 5D SCI 77
BALESTRI ANITA 5I SCI 82
BALZANI CESARE MARIA 5D SCI 100 e lode
BALZANI SOFIA 5D SCI 100 e lode
BANDINI MATTEO 5I SCI 93
BARTOLINI MARGHERITA 5D SCI 94
BARTOLOTTI LETIZIA 5G SCI 88
BASSETTI ELENA 5D SCI 92
BATTANI DAVIDE 5I SCI 90
BEDESCHI FRANCESCO 5ESA SCA 80
BELLAVISTA LUCIA 5F SPO 95
BENVENUTI FILIPPO 5HSA SCA 86
BENZI GIULY 5HSA SCA 100
BENZONI FRANCESCO 5ASA SCA 85
BERTI JACOPO 5F SPO 73
BERTINI TOMMASO 5ASA SCA 82
BERTOZZI ALESSIO 5HSA SCA 87
BERTOZZI PIETRO 5ESA SCA 100 e lode
BIANCHI VITTORIA 5F SPO 90
BIANCHINI LORENZO 5G SCI 88
BIAVATI MARIO 5G SCI 70
BIRARDI MASSIMO 5ASA SCA 77
BISERNI CAROLINA 5D SCI 76
BONDI GIORGIA 5G SCI 100
BOSCHERINI SARA 5D SCI 69
BRANDOLI GIAN MARCO 5HSA SCA 60
BRANZAGLIA PIETRO 5I SCI 87
BRASINI IRENE 5ASA SCA 85
BRAVACCINI GAIA 5HSA SCA 81
BRUSCHI GIACOMO 5B SCI 70
BUCCI FEDERICO 5ASA SCA 95
BUSCHER MARIA GIULIA 5I SCI 87
CALZOLARO SIMONE 5ASA SCA 72
CAMPACCI SANDRA 5G SCI 100
CAMPORESI SARA 5D SCI 82
CANALI LORENZO 5CSA SCA 100
CAPPELLETTI SARA 5I SCI 76
CAPPELLI ELEONORA 5F SPO 100 e lode
CASADEI ALESSANDRO 5CSA SCA 90
CASADIO AGNESE 5G SCI 88
CASIERI SOFIA 5D SCI 70
CEREDI SIMONE 5F SPO 73
CIMATTI PIETRO 5ESA SCA 70
CINTI FEDERICO 5F SPO 70
CLARK NICOLE 5D SCI 72
CLEMENTINI SOFIA 5D SCI 100
COLLINELLI GIADA 5F SPO 90
CORDARA MATTIA 5D SCI 100
CORREALE LEONARDO 5ASA SCA 85
COVERI ELENA 5ESA SCA 92
CRESCENTI SARA 5I SCI 100
D'INGIULLO LEONARDO 5F SPO 70
DE CAROLIS GIULIA 5B SCI 100
DEL GIUDICE MARIA ROSARIA 5B SCI 71
DELLA GODENZA FEDERICA 5CSA SCA 95
DI GIORGIO MATTEO 5CSA SCA 76
DI NUNZIO GIULIA 5ASA SCA 77
DI SALVO FRANCESCO PAOLO 5ASA SCA 62
DUBLINI SARA 5G SCI 100
FABBRI EDOARDO 5I SCI 74
FABBRI RICCARDO 5B SCI 100 e lode
FALCHI NICOLA 5CSA SCA 95
FARNETI FRANCESCO 5ASA SCA 72
FAROLFI MARGHERITA 5B SCI 83
FERA TOMMASO MARIA 5ASA SCA 74
FERARU MARILENA-EMANUELA 5ASA SCA 81
FERRARI MAICOL 5F SPO 82
FILIPELLI THOMAS 5ASA SCA 75
FINA FIORINO GIANMARCO 5G SCI 74
FIORINI GIULIO 5ESA SCA 88
FIUMI FRANCESCO 5ASA SCA 86
FOCA MATTEO 5I SCI 90
FORGANI MATTEO 5ESA SCA 90
FORNASARI LUIGI 5G SCI 78
FRASSINETI LETIZIA 5D SCI 100
GARDELLI ALESSIO 5D SCI 100 e lode
GAUDENZI LAURA 5B SCI 77
GENNARI FILIPPO 5CSA SCA 76
GENTILI MIGUEL 5HSA SCA 93
GESSAROLI MATTEO 5HSA SCA 100
GHETTI ALBERTO 5ESA SCA 76
GIANGRANDI MARCO 5CSA SCA 73
GIANNINI COSTANZA 5D SCI 83
GIOVANNETTI SILVIA 5I SCI 100 e lode
GIRANI PIETRO 5D SCI 86
GORINI LUCA 5F SPO 74
GOVONI CATERINA 5G SCI 95
GRAMELLINI ELENA 5I SCI 100 e lode
GREGORI GIULIA 5G SCI 95
GUERRINI GIULIA 5F SPO 64
GUERRINI MARCO 5ESA SCA 77
GURIOLI FILIPPO 5HSA SCA 90
IACCO ANDREA 5G SCI 100 e lode
IMPAGNATIELLO MARCO 5ASA SCA 97
KARPATI DAISY 5F SPO 100
LABARTINO MARCO 5ASA SCA 62
LANDI LEONARDO 5CSA SCA 75
LANZI FRANCESCA 5B SCI 81
LELLI LORENZO 5ESA SCA 63
LEPORE ROBERTO 5HSA SCA 87
LEPORE SARA 5HSA SCA 88
LIN ZHENHUA GIACOMO 5I SCI 77
LONZARDI EMMA 5B SCI 78
LOSTRITTO FRANCESCO 5ESA SCA 60
LOTTI ELISA 5B SCI 62
LOTTI JACOPO 5CSA SCA 100
MAGNELLI INDIA 5B SCI 82
MARALDI ANNA 5F SPO 68
MARGHERI ALICE 5B SCI 80
MARISI SARA 5HSA SCA 100
MARTINENGO LUCIA 5ASA SCA 100
MASSA O MAZZA ALICE 5HSA SCA 92
MATULLI ANDREA 5ESA SCA 70
MAZZONI LINDA 5I SCI 85
MENGOLINI ANDREA 5CSA SCA 100
MERCURIALI NICOLA 5B SCI 96
MILANDRI MARTINA 5I SCI 90
MINATI MATTEO 5ESA SCA 81
MINGOZZI SARA 5I SCI 67
MOLINARI NATALIA 5ESA SCA 75
MONARI CATERINA 5F SPO 91
MONTANARI ALICE 5B SCI 93
MONTI BENEDETTA 5B SCI 74
MONTI CHIARA 5I SCI 92
MONTI NIKOLAS NEVIO 5CSA SCA 95
MORDENTI SERGIO 5F SPO 70
MOSCHINI MATTEO 5HSA SCA 75
NATALINO LORENZO 5ESA SCA 76
NERVEGNA LIVIA 5F SPO 85
NISHKU MISHEL 5ASA SCA 62
NISI RICCARDO 5B SCI 74
PAGLIAI FRANCESCA 5D SCI 92
PAGNINI MAYRA 5D SCI 88
PANTIERI MARCO 5ASA SCA 96
PANTOLI CATERINA 5I SCI 93
PANTOLI TOMMASO 5G SCI 81
PATARCHI SIMONE 5CSA SCA 98
PAZZI MARCO 5I SCI 100
PENNI MALAGUTI FILIPPO 5HSA SCA 75
PENTOLI FRANCESCO 5CSA SCA 100
PESIC MARCO 5HSA SCA 78
PIAZZA CHRISTIAN 5F SPO 82
PIOLANTI GIOIA 5ESA SCA 77
PIOLANTI SOPHIA 5CSA SCA 100 e lode
PISPERO ALESSANDRO 5HSA SCA 85
POGGIOLINI MARIA CRISTINA 5CSA SCA 100
POLIDORI GINEVRA 5I SCI 72
PONTI GIULIA 5D SCI 100 e lode
PREDA MATTEO 5ASA SCA 98
PRETOLANI FILIPPO 5B SCI 93
RABITTI LETIZIA 5B SCI 91
RAGGI GIOVANNI 5I SCI 86
RAGGI MARIA VITTORIA 5ESA SCA 86
RAMDI NADIA 5CSA SCA 75
RAMILLI ELEONORA 5CSA SCA 85
RASI SOFIA 5CSA SCA 100
RAUTI GIANLUCA 5CSA SCA 76
RAVAIOLI MICHELE 5G SCI 82
RICCI CARLOTTA 5F SPO 80
ROMANINI GIORGIA 5ESA SCA 92
ROSSI ELENA 5I SCI 100
ROSSI GAIA 5ESA SCA 85
ROSSI GERARDO 5HSA SCA 78
RUGGERINI REBECCA 5I SCI 90
RUSSO ALESSANDRO 5CSA SCA 82
RUSTICALI ALBERTO 5F SPO 87
RUSTICALI MARTINA 5G SCI 100
SABETTA FILIPPO 5ASA SCA 78
SALA VITTORIA 5I SCI 90
SALVATORE MANUEL 5F SPO 90
SANTUCCI EDOARDO 5HSA SCA 88
SATANASSI MATTEO 5D SCI 90
SCALA GIORGIA 5B SCI 100
SCHEDA LORENZO 5ASA SCA 96
SCOZZOLI GIULIA 5D SCI 100
SENZANI SILVIA 5D SCI 100
SICCARDO GIOELE 5G SCI 91
SIROTTI GIULIA 5B SCI 100
SOLFRINI LOLA' 5F SPO 78
SPADAZZI ROAN 5ASA SCA 100 e lode
SPAGNOLI CORRADO 5ASA SCA 80
SPAZZOLI MASSIMILIANO 5ESA SCA 62
STRADA REBECCA 5F SPO 92
STRADAIOLI SARA 5HSA SCA 93
SUCCI MARGHERITA 5CSA SCA 71
TAGLIAFERRI FRANCESCO 5F SPO 85
TAMPIERI GIORGIA 5G SCI 96
TARTAGNI SEBASTIANO 5F SPO 71
TASSANI MILA 5HSA SCA 93
TASSINARI ANGELA 5B SCI 90
TASSINARI LUCA 5I SCI 86
TASSINARI RICCARDO 5HSA SCA 66
TORELLI CHIARA 5ASA SCA 92
TORRICELLI NICOLA 5CSA SCA 70
TRAMONTI LUCA 5HSA SCA 60
TREVI NICOLO' 5CSA SCA 61
TUMEDEI LEONARDO 5B SCI 100
VALBONESI GIOSUE' 5CSA SCA 93
VALGIMIGLI NICOLO' 5ESA SCA 72
VARO REBECCA 5CSA SCA 80
VERSARI FEDERICO 5G SCI 92
VIMERCATI MATTEO 5I SCI 86
VITALI PIETRO 5B SCI 80
YE XIN 5ESA SCA 100
ZACCARINI FEDERICA 5G SCI 81
ZACCHERONI ANNA 5ESA SCA 90
ZACCHERONI NICOLA 5CSA SCA 68
ZANCHINI FILIPPO 5D SCI 65
ZANCHINI GIOVANNI 5CSA SCA 73
ZANOTTI NICCOLO' 5B SCI 100
ZEQO ALESIA 5G SCI 79
ZOCCO RAMAZZO MARCO 5ASA SCA 87
ZOLI ELEONORA 5CSA SCA 83
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