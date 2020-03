Anzichè metterle in commercio preferisce donarle: maxi consegna di mascherine all'ospedale

Il dottor Alberto Lattuneddu, titolare della Farmacia Malpezzi e presidente di FederFarma di Forlì-Cesena, ha donato 300 mascherine FFP2/V all’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale Morgagni di Forlì, diretta dal dottor Marcello Galvani. "Essendo riuscito a procurarmi una discreta fornitura di dispositivi di protezione facciale monouso a conchiglia FFP2/V, che attualmente risultano ancora di difficile reperibilità ed essendo a conoscenza delle attuali criticità sanitarie dovute all’emergenza coronavirus, ho ritenuto opportuno fare questa donazione anziché mettere in vendita in farmacia il tutto. La mia gratitudine verso il reparto di Cardiologia è realmente sentita ed il concetto "gratitudine, quando si parla di salute, diventa un valore non quantificabile e difficilmente esprimibile".

"Ricevo con commozione questa donazione - dichiara Marcello Galvani, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia di Forlì - che testimonia la sensibilità e vicinanza dei cittadini, così ben rappresentati dal dottor Lattuneddu, nei confronti di tutti gli operatori sanitari chiamati a rispondere all’emergenza in corso. Ringrazio a nome di tutto il personale sanitario, tecnico ed ammnistrativo della Cardiologia per il prezioso dono che assume un particolare valore, dal momento che i dispositivi di protezione facciale sono purtroppo di difficile approvvigionamento. Proprio perché bene molto prezioso , le maschere di protezione facciale verranno utilizzate in Emodinamica, reparto ed Ambulatori secondo i criteri suggeriti dalle Organizzazioni Sanitarie, in particolare dalla nostra Azienda, in modo da assicurare il massimo livello di protezione individuale agli operatori sanitari, stante le risorse disponibili".