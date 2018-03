In moto a fari spenti e a folle velocità, scatta l'inseguimento: aveva la patente sospesa dopo l'incidente

Era incappato il 21 febbraio scorso in un incidente stradale avvenuto a Pieveacquedotto. Il conducente, un 25enne forlivese, si è visto sospendere in via cautelare la patente per un anno. Dopo gli accertamenti effettuati dagli agenti dell'ufficio infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, all'automobilista sono stati contestati i reati di guida in stato di ebbrezza e assunzione di sostanze stupefacenti con comunicazione all' autorità giudiziaria. Durante i controlli gli agenti avevano rinvenuto all'interno dell'abitacolo della vettura, una "Audi TT", dello stupefacente.

Altri guai

Trascorsi alcuni giorni dall'episodio, gli uomini della Municipale hanno sorpreso nuovamente il giovane alla guida di una moto di grossa cilindrata che percorreva, ad alta velocità, una strada cittadina in orario notturno a fari spenti. Dopo un lungo inseguimento lo stesso è stato fermato. Gli agenti gli hanno contestato le violazioni di guida con patente sospesa, la circolazione a velocità pericolosa in orario notturno senza l'attivazione dei dispositivi di illuminazione e con titolo di guida diverso da quello consentito per la guida di motociclo. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, mentre il 25enne è stato sanzionato di circa 3mila euro. Per il trasgressore scatterà il provvedimento della revoca della patente.