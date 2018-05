Senza patente si mette al volante: irregolare si "becca" denuncia e maxi multa

Non ha ottemperato al provvedimento di espulsione e si trovava alla guida senza patente. Un marocchino è stato denunciato dagli agenti della Volante della Questura di Forlì nel corso di un servizio di controllo finalizzato a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. L'uomo si trovava alla guida di una vecchia "Fiat Punto", intestata ad un connazionale residente a Forlì, insieme ad un altro marocchino, anche lui risultato inottemperante al provvedimento di espulsione. Entrambi sono stati denunciati a piede libero ed accompagnati all’Ufficio Immigrazione per le incombenze di prassi relativamente alla loro espulsione. Al conducente è stato staccato anche un verbale amministrativo di 5mila euro, che se non verrà pagato dal trasgressore incomberà sul proprietario dell’auto. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.