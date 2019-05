Medaglia onorifica col sigillo di Caterina Sforza a Sergio Barberio

Il sindaco di Forlì, Davide Drei, ha conferito a Sergio Barberio, direttore del Cnos-Fap, Centro di formazione professionale dell'Opera Salesiana la medaglia onorifica con il sigillo di Caterina Sforza, simbolo che la città riserva ai suoi figli illustri e alle esperienze di valore. La consegna è avvenuta in occasione del convegno “Insieme per la ripresa” che si è svolto nella sala San Luigi. Il primo cittadino ha ringraziato Barberio "per l'intenso e proficuo lavoro svolto in questi anni per la crescita e l'arricchimento della nostra comunità. Un percorso che ci ha visti collaborare, Centro “Don Bosco” e amministrazione comunale, anno dopo anno, per la promozione dei principi di cittadinanza e di educazione civica, ispirati ai valori di libertà, democrazia e pace".