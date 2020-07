"Medicina e Chirurgia in Romagna": approfondimento in tv con gli esperti

"Medicina e Chirurgia in Romagna". Questo il titolo dell'approfondimento curato dalla trasmissione "Ping Pong" a cura di Piergiorgio Valbonetti ed in onda su TeleRomagna. La puntata si è occupata del prossimo insediamento del corso di Laurea di Medicina in Romagna insieme ai protagonisti di questo evento. L’arrivo di un corso di laurea come Medicina rappresenta una rivoluzione per il territorio ed ha una importanza strategica, sia da un punto di vista dell’arricchimento dell’offerta formativa, di indotto per la città, ma anche come arricchimento del sistema medico sanitario presente sul territorio.

Sono stati intervistati il direttore dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori; il Rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini; il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini; il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale; i professor Franco Stella, Claudio Vicini e Giorgio Ercolani, il dottor Alberto Zaccaroni, il prorettore dalla didattica dell'Università di Bologna, Enrico Sangiorgi; il professor Pietro Cortelli, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia; e i presidenti delle Fondazioni delle Casse di Risparmio di Forlì e di Ravenna.

Sono intervenuti anche l'imprenditrice dottoressa Maria Grazia Silvestrini; Tiziana Rambelli, dell'ufficio stampa dell'Ausl Romagna; Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior; il dottor Pierdomenico Lonzi (Ausl Romagna) ed i quattro presidenti dei campus Universitari della Romagna, Luca Mazzara (Forlì), Elena Fabbri (Ravenna), Massimo Cicognani(Cesena) e Sergio Brasini (Rimini). La trasmissione andrà in onda venerdì alle 21, canale 14, sabato alle 14 sul canale 74 e alle 23,45 sul canale 14, mentre domenica alle 15,15 sul canale 11.