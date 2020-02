Meldola, i "Maestri del Lavoro" si prenderanno cura del "Giardino Delle Stagioni"

I Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Forlì-Cesena ed il Comune di Meldola hanno siglato una convenzione nell’ambito del progetto nazionale "Natura Di", promosso dalla Federazione Maestri del Lavoro. A Meldola i volontari hanno concordato di provvedere, in forma del tutto gratuita, alla manutenzione del "Giardino Delle Stagioni" che si trova nel parco dell'Istituzione ai Servizi Sociali D. Drudi. "Il giardino è stato ideato per le esigenze dei malati di Alzheimer ed altre malattie degenerative, nell’ambito di un approccio globale alla cura e all'assistenza - ricorda il sindaco Roberto Cavallucci -. Questo spazio verde contribuisce a ridurre le fonti di stress e a compensare la difficoltà di orientamento così da limitare l'uso di farmaci e stimolare le abilità residue. In questo particolare giardino il malato può muoversi senza limiti e senza pericoli così da ripristinare il contatto con la natura, diventando un vero e proprio spazio dei sensi composto da zone colorate, aromatiche e foglie pelose in un ambiente sicuro e privo di ostacoli fisici".

"Ai Maestri del Lavoro vanno i più sentiti ringraziamenti di tutta l’amministrazione comunale e del consiglio d'amministrazione dell’Istituzione Drudi, per l’impegno dimostrato nella cura di un importante spazio verde, che non è solo un parco ma è un luogo di cura e attenzione - sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Jennifer Ruffilli -. Questa convenzione inoltre rappresenta un primo passo verso una gestione degli spazi pubblici in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio che possono contribuire in maniera determinante al bene pubblico". Il giardino sarà visitabile sabato in occasione dell’Open Day all’Istituzione Davide Drudi.

Nella foto l'assessore Ruffilli