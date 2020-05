Meldola, 278 tamponi alla Drudi: 4 sono positivi. Quindici anziani verso la guarigione

Continua il monitoraggio del covid-2019 alla casa di riposo "Drudi", dove nei giorni scorsi sono stati eseguiti da parte del personale dell'Ausl Romagna 278 tamponi, 124 sugli ospiti e 154 sul personale. "Questa misura - illustra il sindaco Roberto Cavallucci - si è resa necessaria poiché operatori erano risultati positivi al di fuori del reparto covid e permetterà di avere una fotografia completa dello stato della struttura ad un mese di distanza dai primi casi di positività".

"Dei 124 test eseguiti sugli ospiti 123 sono risultati negativi mentre uno è risultato positivo - annuncia il primo cittadino -. L’ospite è stato spostato nel reparto covid e sono stati avvisati i familiari. Dei 154 test eseguiti sugli operatori 151 sono risultati negativi mentre 3 sono risultati positivi (due operatori socio sanitari ed un’addetta alle pulizie). All'interno della struttura prosegue, in accordo con le autorità sanitarie, il monitoraggio costante e l'adozione di tutte le misure igienico sanitarie prescritte. Una buona notizia riguarda 15 anziani del reparto covid (su 25 presenti) per i quali è stata avviata la procedura per considerarli guariti".

Da lunedì scatterà la "fase 2" e per questo motivo i volontari si sono attivati per la distribuzione di altre mascherine. "Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Come sempre invito tutti i cittadini al massimo rispetto delle regole, soprattutto da lunedì quando entreremo ufficialmente nella fase 2, un momento delicato poichè solo grazie al comportamento responsabile di tutti riusciremo ad evitare un aumento nella curva dei contagi. Un pensiero affettuoso va a tutti i nostri cittadini ammalati ed alle loro famiglie, con la massima vicinanza mia e dell' intera Amministrazione Comunale."