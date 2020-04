Meldola, 57 casi di coronavirus. Alla Drudi altri 110 tamponi

Altri due nuovi casi di positività al coronavirus a Meldola, facendo così salire a 57 il numero complessivo dei concittadini colpiti dalla malattia, di cui 7 ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva) e 50 in isolamento domiciliare. Alla Casa di Riposo Drudi, aggiorna il sindaco Roberto Cavallucci, "sono stati effettuati 43 tamponi sugli anziani del secondo e terzo piano completando così il lavoro di screening sui piani nei quali erano stati individuati dei positivi nei giorni scorsi. Complessivamente l’Ausl ha eseguito 110 tamponi (67 operatori martedì e 43 anziani mercoledì)". Il primo cittadino ricorda che fino a lunedì 20 aprile è possibile richiedere il “Buono spesa” (seconda tranche) per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

