Meldola, aiuti per famiglie e imprese: posticipo delle imposte comunali per le realtà produttive

L’amministrazione comunale sta analizzando con grande attenzione il bilancio, al fine di mettere a punto diverse iniziative a tutela e sostegno del tessuto produttivo cittadino e delle famiglie. Per supportare le imprese e le attività che sono state costrette alla chiusura, e che quindi stanno subendo maggiormente le gravi conseguenze della pandemia, è al vaglio la possibilità di posticipare il pagamento delle imposte comunali al 30 giugno.

‘’Insieme agli uffici comunali competenti - riferiscono il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore allo sviluppo economico Simona Zuccherelli - stiamo esaminando la possibilità di costituire un fondo – ulteriore ed aggiuntivo rispetto alle prescrizioni governative - per il rilancio del sistema produttivo. In previsione, altresì, il posticipo del pagamento dei tributi locali già rateizzati". Un particolare ringraziamento è rivolto alle Associazioni di Categoria con le quali l'Amministrazione si rapporta in modo diretto e costante e che hanno dimostrato di essere parte attiva nel fronteggiare l'emergenza e nel supportare le attività del Comune, anche,e non solo, con riferimento alla diffusione di una corretta informazione sui dispositivi di protezione individuale alle aziende e attività loro associate.

Il vicesindaco con delega ai servizi sociali Jennifer Ruffilli sottolinea che "in questa fase è essenziale rivolgere uno sguardo attento alle nostre famiglie che vivono un particolare momento sotto più aspetti. Per quanto riguarda le rette dei servizi scolastici meldolesi è stata predisposta la sospensione della fatturazione e saranno previsti idonei rimborsi per quanto non fruito. Da subito ci siamo attivati per provvedere all’erogazione dei "Buoni Spesa" che, per il Comune di Meldola, ammontano a circa 57mila euro, come da disposizioni dell' ultimo Dpcm."

Gli Uffici competenti già da lunedì sono al lavoro, insieme alle assistenti sociali e alle associazioni del territorio impegnate nel volontariato alla persona, per valutare la situazione e fare in modo che nessuno venga lasciato solo in questo frangente. Ruffilli aggiunge che "abbiamo provveduto a contattare le organizzazioni sindacali, attori principali e fondamentali, al fine di verificare sin da ora situazioni di disagio o di persone che abbiano perso il lavoro a causa della situazione legata al Covid 19 per promuovere tempestivi interventi. Vogliamo avere una attenzione al territorio a trecentosessanta gradi".