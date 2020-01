Meldola, al via i lavori al Palazzo del Podestà. E riaprirà via Brunori

Mercoledì avranno inizio gli interventi sul Palazzo del Podestà che consentiranno la riapertura di Via Brunori. "Si tratta - spiega il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci - di un primo passo che ha l'obiettivo di dare una concreta risposta ai bisogni sollevati dai residenti dell'area e garantire il decoro del centro storico in attesa di una completa valorizzazione e recupero dell'intero Palazzo del Podestà, importante patrimonio storico della Città di Meldola". I lavori, dal costo complessivo stimato in 22mila euro, permetteranno la messa in sicurezza del Palazzo del Podestà e la riapertura di Via Brunori, chiusa dal novembre 2017.

Nello specifico saranno realizzate opere provvisionali volte a prevenire il rischio di crollo delle murature perimetrali dell'antico edificio consentendo così di eliminare tutte le transennature che attualmente impediscono il transito di mezzi e pedoni sulla Via Brunori. L'intervento, fortemente richiesto dai residenti, consentirà ai cittadini di tornare a fruire pienamente degli spazi pubblici dell'antico borgo e ai mezzi di soccorso di accedere all'area. Inoltre è stata prevista la realizzazione di un parcheggio per disabili in piazzetta Brunori.