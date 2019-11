Meldola, al via i lavori per la pista ciclabile di via Mazzini

Lunedì avranno inizio a Meldola i lavori di installazione di infrastrutture dedicati alla mobilità dolce in sicurezza, con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato alla intersezione tra via G. Mazzini e via B. Buozzi. Un intervento analogo sarà realizzato a cavallo di piazzetta Garibaldi in via Cavour e in via G. Bruno, finalizzato a dare maggiore sicurezza anche al percorso del piedibus. Contestualmente alla messa in sicurezza e alla creazione di attraversamenti pedonali sicuri, è prevista la realizzazione di una corsia preferenziale ciclabile lungo via Mazzini.

Sottolinea l'Assessore Santolini che "questi interventi sono stati resi possibili grazie ai contributi stanziati con il decreto legge n.34 del 30 aprile 2019. Si tratta di un primo intervento che mira alla costruzione di un percorso di mobilità dolce in città e di una maggior sicurezza".