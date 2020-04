Meldola, alla Drudi 25 anziani positivi nel "reparto covid". Il sindaco: "Massima attenzione"

A Meldola, nel corso degli ultimi due giorni, non sono stati registrati nuovi casi di positività. Domenica altri due concittadini hanno sconfitto la malattia, facendo così salire a 11 il numero dei guariti. La situazione risulta stabile con 63 positivi, di cui 9 ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva) e 54 in isolamento nel proprio domicilio. Alla Casa di Riposo Drudi, aggiorna il sindaco Roberto Cavallucci, "dove la situazione resta delicata e sulla quale poniamo massima attenzione, sono al momento stazionarie le condizioni dei 25 anziani positivi ospitati nel reparto Covid".

"Nel reparto filtro che ospita 16 anziani, che pur essendo risultati negativi al secondo tampone potrebbero avere avuto contatti con i positivi, sono state rilevate febbri in due ospiti; i due anziani sono stati nuovamente, in via precauzionale, sottoposti al tampone. Tutte le famiglie sono state contattate ed aggiornate in merito alla situazione", prosegue.

Il sindaco ringrazia Lions Club Forlì Host, Rotary Forlì Tre Valli, l'Associazione Arma Aeronautica sezione di Forlì ed i gruppi Rotaract, Leo Club e Interact di Forlì, che nei giorni scorsi sono stati protagonisti del service "Un dono d'amore" che ha permesso l'acquisto di 8 saturimetri palmari donati alle Case di Riposo. "Uno di questi strumenti è stato regalato alla “Drudi” e consentirà un maggiore monitoraggio dei nostri anziani - conclude -. Un gesto di grande generosità, per il quale, a tutte le persone coinvolte va un immenso ringraziamento a nome mio, del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Drudi e dell'intera città".

Foto di archivio