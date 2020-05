Meldola, aperte le iscrizioni al nido comunale "Il Pulcino"

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale “Il Pulcino” per i bambini in età compresa tra 9 e 32 mesi al prossimo primo settembre. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito internet "www.comune.meldola.fc.it", è fissato alle 24 di venerdì 5 giugno. È necessario produrre, a corredo della domanda, il Modello Isee redatto sulla base di quanto disposto dal Dpcm 5 dicembre 2013, numero 159.

La domanda e la relativa documentazione, possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: tramite mail all’indirizzo istituzionedrudi@pec.provincia.fc.it, mediante raccomandata AR indirizzata a Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi” – Strada Meldola San Colombano 1 – 47014 Meldola (FC). In caso di impossibilità a presentare la domanda in una delle indicate modalità o per eventuali altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali (0543/499429 0543/499450) per concordare una modalità alternativa di consegna. Dovranno ripresentare domanda anche le famiglie i cui bambini hanno frequentato il Nido nell’anno scolastico 2019/2020.

"Anche quest’anno - spiega l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli - Comune e Istituzione Drudi si sono impegnati al fine di offrire un importante servizio alle famiglie, ampliando il range di apertura dei termini di iscrizione da 2 a 4 settimane ed offrendo, non essendo possibile un open day fisico, una modalità virtuale di visita degli spazi del nostro nido e un modo di conoscere seppur a distanza tutto lo staff pedagogico, coordinato da Fabiola Crudeli nonché le numerose attività che il nido propone e che ne fanno una eccellenza in termini di offerta formativa. Auspicando un ritorno alla normalità per l'inizio del mese del nuovo anno scolastico ci prepariamo ad accogliere i nostri bambini".