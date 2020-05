Meldola, buone notizie dal reparto covid della Drudi: "22 anziani avviati alla guarigione"

Sale a 33 il numero di meldolesi che hanno sconfitto il covid-19. Domenica sono state ufficializzate altre due guarigioni. Il numero dei casi positivi è pari a 47 di cui 8 ricoverati in ospedale e 39 in isolamento al proprio domicilio. "Anche dalla Casa di Riposo Drudi arrivano buone notizie - evidenzia il sindaco Roberto Cavallucci -. Nel reparto Covid, che attualmente ospita 25 anziani, ve ne sono 22 per i quali è stata avviata la procedura per considerarli guariti. Al primo tampone eseguito su 15 ospiti sono risultati negativi 14 anziani mentre uno è ancora positivo. Su questi 14 ospiti è stato eseguito sabato il secondo tampone al fine di avere la conferma definitiva del superamento della malattia mentre ad altri 7 ospiti è stato eseguito il primo test".

Nel frattempo è stata completata la distribuzione delle mascherine: "Se qualcuno non l’avesse ricevuta può chiamare la Protezione Civile per concordare una nuova consegna - informa il primo cittadino -. Sono state nuovamente fornite le mascherine a tutti i cittadini ed anche a gran parte delle attività economiche attualmente aperte. Con vivo piacere ringrazio la Protezione Civile, il Gruppo Scout Meldola 1, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, gli assessori, i volontari tutti che hanno operato nel silenzio, ognuno nel modo in cui poteva, svolgendo gratuitamente con impegno e passione questo grande lavoro a favore di tutta la Comunità".