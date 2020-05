Meldola, completati i lavori nel Palazzo del Podesta: riapre via Brunori

Sono terminati i lavori eseguiti sul Palazzo del Podestà che hanno portato alla riapertura di Via Brunori. L’intervento, fortemente richiesto dai residenti, permetterà ai cittadini di tornare a fruire pienamente degli spazi pubblici dell'antico borgo ed ai mezzi di soccorso di accedere all'area. I lavori hanno permesso la messa in sicurezza del Palazzo del Podestà con la realizzazione di opere provvisionali volte a prevenire il rischio di crollo delle murature perimetrali dell'antico edificio, eliminando tutte le transennature che impedivano il transito di mezzi e pedoni in Via Brunori.

E’ stato inoltre riaperto il Vicolo Rocca che da Via Roma permette di raggiungere la Rocca di Meldola. Il sindaco Roberto Cavallucci e lassessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per il risultato raggiunto", sottolineando che si tratta di "un primo intervento in risposta ai bisogni sollevati dai residenti dell'area finalizzato a migliorare il decoro del Centro Storico in attesa di una completa valorizzazione e recupero dell'intero Palazzo del Podestà, importante patrimonio storico della Città di Meldola".